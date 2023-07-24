Мудрик прокомментировал первый забитый гол за «Челси»

«Мне понравилось. Когда я пробивал, то ни о чём не думал. Я просто много практиковал это на тренировках. Это пришло из тренировок.



Моё взаимопонимание с Николасом Джексоном? Только представьте, что это был лишь наш первый матч вместе», – приводит слова Мудрика Absolute Chelsea.