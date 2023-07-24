В Новой Зеландии сделали заявление после поджога отеля женской сборной по футболу

«Любой случай, когда происходит нечто подобное, вызывает беспокойство. Но то, как отреагировала полиция Новой Зеландии, было просто невероятно.



Стрельба и пожар в отеле не имеют никакой причинно-следственной связи и являются невероятными совпадениями. Однако при поддержке ФИФА в качестве дополнительной меры мы усилили охрану [отеля]», — приводит слова Прагнелла New Zealand Herald.