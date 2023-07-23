Журналист Касагранде: Вендел отказался лететь в Россию и разозлил "Зенит"

Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел в последний момент принял решение отказаться от визита в Россию, отправив в Санкт-Петербург для переговоров только своего агента.
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Вене Касагранде. Журналист отметил, что такое поведение футболиста разозлило не только российский клуб, но и бразильский "Фламенго" с его представителями, которые были заинтересованы в подписании контракта с Венделом. В Санкт-Петербурге Вендел и его агент вместе с руководством "Зенита" должны были решить вопрос о будущем бразильского игрока. Вендел провел межсезонную подготовку в Бразилии и не участвовал в тренировках "Зенита".
Причиной задержки футболиста на родине стали личные обстоятельства, при этом главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что Венделу разрешили искать новую команду, и подтвердил его желание уйти. Вендел выступает за "Зенит" с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи, а "Зенит" в пятый раз подряд стал победителем Российской премьер-лиги.