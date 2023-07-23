Журналист Касагранде: Вендел отказался лететь в Россию и разозлил "Зенит"

Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел в последний момент принял решение отказаться от визита в Россию, отправив в Санкт-Петербург для переговоров только своего агента.

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Об этом в своем Twitter сообщил журналист Вене Касагранде. Журналист отметил, что такое поведение футболиста разозлило не только российский клуб, но и бразильский "Фламенго" с его представителями, которые были заинтересованы в подписании контракта с Венделом. В Санкт-Петербурге Вендел и его агент вместе с руководством "Зенита" должны были решить вопрос о будущем бразильского игрока. Вендел провел межсезонную подготовку в Бразилии и не участвовал в тренировках "Зенита".