Дзюба — об игре с «Рубином»: первый блин получился немного комом

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба подвёл итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2).

«Начали сезон! Первый блин получился немного комом, но будем работать дальше и стараться чаще радовать болельщиков. Спасибо тем, кто пришёл вчера поддержать нас!» — написал Дзюба в своём телеграм-канале.

В матче с «Рубином» голами в составе железнодорожников отметились Наир Тикнизян и Вильсон Изидор, а в составе казанцев — Мирлинд Даку и Джоэль Фамейе. Дзюба провёл на поле полный матч, не отметившись результативными действиями.