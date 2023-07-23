Игрок «Интер Майами» о дебюте Месси: даже его шорты украли

Полузащитник «Интер Майами» Бенджамин Кремаски сравнил игру с аргентинским нападающим Лионелем Месси в одной команде с попаданием в фильм. Слова хавбека приводит TyC Sports.

© Газета.Ru

«Все просили его футболку. Они даже украли его шорты. Я счастлив. Я как в фильм попал. Когда меня заменили, я больше не был партнером — я стал еще одним болельщиком», — рассказал полузащитник.

Месси в ночь на 22 июля дебютировал за «Интер Майами» и забил первый мяч за американскую команду, после чего отпраздновал это с семьей, члены которой находились на трибунах.

Форвард отличился на 94-й минуте матча с «Крус-Асуль» в первом туре Кубка лиг, забив со штрафного. Гол Месси принес «Интер Майами» победу со счетом 2:1.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента.

Последние два года Месси играл в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре «Барселоны», вместе с которой десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны и четыре раза — Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».