В Италии рассказали, кто из россиян может заиграть в Серии А

«Интерес к Арсену Захаряну со стороны «Лацио» говорит о многом. У этого российского футболиста есть огромный потенциал заиграть на уровне Серии А.

Думаю, Сарри видит в Захаряне качественного атакующего полузащитника или левого вингера, но он никак не замена Милинковичу-Савичу. Россиянин будет конкурировать с Хадсоном-Одои, которого римляне хотят подписать из «Челси», — сказал Камоцци.

Этим летом в СМИ сообщалось о переговорах между «Динамо» и римским «Лацио» по переходу Захаряна. Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.