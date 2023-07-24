ЦСКА заплатит $12 млн отступных за нападающего сборной Чили

Московский ЦСКА договорился о переходе нападающего мексиканского «Леона» Виктора Давилы, сообщает SoyFiera.

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По данным издания, «красно синие» заплатят за игрока 12 миллионов долларов, которые прописаны в качестве отступных за 25 летнего футболиста. По данным СМИ, соглашение Давилы с армейским клубом будет рассчитано до 2027 года.

Давила выступал за «Леон» с 2021 года. За команду он провел 105 матчей, забил 33 мяча и отдал 13 голевых передач. На его счету четыре игры за сборную Чили.