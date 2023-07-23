Овчинников назвал московский клуб, показывающий самый интересный футбол

«Самый интересный футбол среди московских команд, конечно, показывает «Локомотив». Особенно если брать вторую часть прошлого чемпионата. Они умудрились из такой ямы выбраться. Тот же ЦСКА, скорее, показывал стабильную игру», — сказал Овчинников в интервью Legalbet.