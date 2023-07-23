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Валерий Овчинников назвал московский клуб, показывающий самый интересный футбол

Российский тренер Валерий Овчинников назвал игру московского «Локомотива» самой интересной среди столичных команд.

Овчинников назвал московский клуб, показывающий самый интересный футбол
© Чемпионат.com

«Самый интересный футбол среди московских команд, конечно, показывает «Локомотив». Особенно если брать вторую часть прошлого чемпионата. Они умудрились из такой ямы выбраться. Тот же ЦСКА, скорее, показывал стабильную игру», — сказал Овчинников в интервью Legalbet.

Минувший сезон закончился для «Локомотива» на восьмом месте турнирной таблицы. До зимней паузы команда шла в зоне стыковых матчей, затем ситуацию выправили главный тренер Михаил Галактионов и новые трансферы, включая нападающего Артёма Дзюбу, а также футболистов «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

В матче 1-го тура РПЛ нынешнего сезона «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2).

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