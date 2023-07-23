Дзюба поговоркой «первый блин комом» оценил ничью в матче 1-го тура РПЛ с «Рубином»
Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал результат матча 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
Встреча состоялась 22 июля в Москве и завершилась со счётом 2:2. Столичный клуб ушёл от поражения на 88-й минуте. Автором принёсшего команде ничью гола стал французский форвард Вильсон Изидор.
Дзюба вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле весь матч. На 21-й минуте нападающий получил жёлтую карточку.
«Начали сезон! Первый блин получился немного комом, но будем работать дальше и стараться чаще радовать болельщиков. Спасибо тем, кто пришёл вчера поддержать нас!» – написал Дзюба в своём телеграм-канале.
Во 2-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 июля.