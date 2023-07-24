Борис Игнатьев рассказал о последствиях отъезда Малкома

В списке бомбардиров после отъезда Малкома будет много новых фамилий, считает Борис Игнатьев
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с «Матч ТВ» предположил, что после отъезда из МИР Российской премьер лиги Малкома в списке бомбардиров появится много новых фамилий.
В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 гола в 27 матчах. На счету полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, ставшего вторым в этом списке, 20 забитых мячей. Замкнул тройку лучших бомбардиров форвард ЦСКА Федор Чалов с 19 ю голами. На счету нападающего «Краснодара» Кордобы было 14 мячей.
— Трудно сказать наперед, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в отсутствие Малкома. Они меняются в зависимости от конъюнктуры, уровня тренированности, от того — кто в какой команде играет. Вот Хлусевич не забивал с детских лет, а тут забил два гола, и мы говорим о нем, как о бомбардире.
Я бы не стал сейчас выставлять на показ какие то фамилии, но они обязательно появятся. У нас Чалов не забивал, а потом вдруг стал отличаться раз за разом, у нас есть Промес, возвращающийся к былой славе. Тут будет много новых фамилий. Надеюсь, их будет как можно больше, — сказал Игнатьев «Матч ТВ».
В списке бомбардиров после отъезда Малкома будет много новых фамилий, считает Борис Игнатьев
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