Борис Игнатьев рассказал о последствиях отъезда Малкома

— Трудно сказать наперед, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в отсутствие Малкома. Они меняются в зависимости от конъюнктуры, уровня тренированности, от того — кто в какой команде играет. Вот Хлусевич не забивал с детских лет, а тут забил два гола, и мы говорим о нем, как о бомбардире.



Я бы не стал сейчас выставлять на показ какие то фамилии, но они обязательно появятся. У нас Чалов не забивал, а потом вдруг стал отличаться раз за разом, у нас есть Промес, возвращающийся к былой славе. Тут будет много новых фамилий. Надеюсь, их будет как можно больше, — сказал Игнатьев «Матч ТВ».