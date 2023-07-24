Испанский теннисист Надаль выбрал Месси, а не Роналду

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель 22 турниров Большого шлема, испанский теннисист Рафаэль Надаль сделал выбор в пользу аргентинца Лионеля Месси. Его слова передает GiveMeSport. "Месси или Роналду? Я выберу Месси, но я фанат "Мадрида", — ответил Надаль. Аргентинец Лионель Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в "Пари Сен-Жермен" игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с "Интер Майами" и уже дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату. Роналду уже полгода выступает в чемпионате Саудовской Аравии и после громких трансферов лета продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком лиги. 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Он является самым высокооплачиваемым футболистом лиги.