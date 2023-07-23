Сборная России выиграла Кубок наций по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в воскресенье обыграла команду Ирана со счетом 4:3 и одержала победу в Бетсити - Кубке наций.

Голы у россиян забили Алексей Макаров (4-я и 36-я минуты) и Остап Федоров (16). У иранцев отличились Сейедмахди Мирджалили (13), Мохаммад Хоссанабад Мохтари (18) и Мохаммад Масумизаде (33), еще один гол иранец Али Миршекари (5) забил в свои ворота. Команда Ирана заняла второе место, третьими стали футболисты из Сенегала, четвертыми - игроки ОАЭ.