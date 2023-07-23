«Галатасарай» выкупил у «ПСЖ» права на Икарди и подписал с ним контракт на три года — СМИ
Турецкий «Галатасарай» выкупил у «Пари Сен Жермен» трансфер нападающего Мауро Икарди, сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.
По его данным, французский клуб получил за 30 летнего форварда 10 миллионов евро. Контракт футболиста со стамбульской командой рассчитан на три года. В прошлом сезоне футболист выступал за «Галатасарай» на правах аренды, в 26 матчах забил 23 гола и сделал 23 голевые передачи.
В 2019 году «ПСЖ» арендовал Икарди у миланского «Интера» на один сезон с опцией выкупа. По данным СМИ, в конце мая 2020 года клубы согласовали переход форварда в «Пари Сен Жермен» за 60 миллионов евро.