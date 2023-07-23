«Галатасарай» выкупил у «ПСЖ» права на Икарди

По его данным, французский клуб получил за 30 летнего форварда 10 миллионов евро. Контракт футболиста со стамбульской командой рассчитан на три года. В прошлом сезоне футболист выступал за «Галатасарай» на правах аренды, в 26 матчах забил 23 гола и сделал 23 голевые передачи.