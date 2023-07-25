Еще одна страна отказалась играть со сборной России

«В сентябре мы не сможем организовать матч против сборной России, так как мы будем играть против команды Кот-д'Ивуара.



Но в будущем организовать игру между нашими сборными вполне реально. Возможно, на этот счет будут вестись переговоры», — заявили в пресс-службе сборной Мали.