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«Происходит то, что во сне даже представить себе нельзя» — Мостовой о предложении «Аль‑Хиляля» по Мбаппе

Футбольный эксперт Александр Мостовой заявил «Евро Футбол.Ру», что нападающему Килиану Мбаппе нужно без раздумий принимать предложение «Аль Хиляля».

Мостовой прокомментировал предложение «Аль‑Хиляля» по Мбаппе
© ФК ПСЖ

Как сообщает Sky Sports, сумма трансфера составит 300 миллионов евро. Таким образом, в случае перехода Мбаппе станет самым дорогим футболистом в мире. Издание CBS сообщило, что «Аль Хиляль» предложил Мбаппе зарплату в размере около 700 миллионов евро в год. Также руководство саудовского клуба готово бесплатно отпустить форварда в мадридский «Реал» в 2024 году.

— Я в шоке. Тут теперь все зависит от Мбаппе. Я считаю, что тут даже думать не надо. Ушел и все. Тем более гарантию дают, что через год уйдет в «Реал». Это тоже сумасшествие, конечно. Происходит то, что во сне даже представить себе нельзя.

Однако чемпионат Саудовской Аравии никогда не будет звездным. Да, там играет Роналду, но кроме него там никого и не смотрят. Да и не особо знают. Футбол создали в Европе. Тут все самые интересные чемпионаты. Но глядя на предложение Мбаппе, в очередной раз убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги. Шейхи даже не считают их, так живут. Так что Мбаппе может уехать и заработать за год на 10 жизней вперед, — сказал Мостовой.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице чемпионом в 2022 м.