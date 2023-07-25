Мостовой прокомментировал предложение «Аль‑Хиляля» по Мбаппе

— Я в шоке. Тут теперь все зависит от Мбаппе. Я считаю, что тут даже думать не надо. Ушел и все. Тем более гарантию дают, что через год уйдет в «Реал». Это тоже сумасшествие, конечно. Происходит то, что во сне даже представить себе нельзя.



Однако чемпионат Саудовской Аравии никогда не будет звездным. Да, там играет Роналду, но кроме него там никого и не смотрят. Да и не особо знают. Футбол создали в Европе. Тут все самые интересные чемпионаты. Но глядя на предложение Мбаппе, в очередной раз убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги. Шейхи даже не считают их, так живут. Так что Мбаппе может уехать и заработать за год на 10 жизней вперед, — сказал Мостовой.