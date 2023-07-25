Мостовой прокомментировал предложение «Аль‑Хиляля» по Мбаппе

«Происходит то, что во сне даже представить себе нельзя» — Мостовой о предложении «Аль‑Хиляля» по Мбаппе
Футбольный эксперт Александр Мостовой заявил «Евро Футбол.Ру», что нападающему Килиану Мбаппе нужно без раздумий принимать предложение «Аль Хиляля».
Как сообщает Sky Sports, сумма трансфера составит 300 миллионов евро. Таким образом, в случае перехода Мбаппе станет самым дорогим футболистом в мире. Издание CBS сообщило, что «Аль Хиляль» предложил Мбаппе зарплату в размере около 700 миллионов евро в год. Также руководство саудовского клуба готово бесплатно отпустить форварда в мадридский «Реал» в 2024 году.
— Я в шоке. Тут теперь все зависит от Мбаппе. Я считаю, что тут даже думать не надо. Ушел и все. Тем более гарантию дают, что через год уйдет в «Реал». Это тоже сумасшествие, конечно. Происходит то, что во сне даже представить себе нельзя.
Однако чемпионат Саудовской Аравии никогда не будет звездным. Да, там играет Роналду, но кроме него там никого и не смотрят. Да и не особо знают. Футбол создали в Европе. Тут все самые интересные чемпионаты. Но глядя на предложение Мбаппе, в очередной раз убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги. Шейхи даже не считают их, так живут. Так что Мбаппе может уехать и заработать за год на 10 жизней вперед, — сказал Мостовой.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице чемпионом в 2022 м.