«Ливерпуль» и «Атлетико» претендуют на Верратти. Хавбек оценивается в € 70 млн

«Ливерпуль», «Атлетико» и несколько саудовских клубов вступили в борьбу за полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти, сообщает Marca.

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По информации источника, «матрасники» уже сделали предложение парижскому клубу. «ПСЖ» готов расстаться со своим хавбеком не менее чем за € 70 млн.

Отмечается, что помимо «Атлетико» и «Ливерпуля» на итальянца претендуют несколько команд из Саудовской Аравии. Полузащитник не желает покидать Европу.

В сезоне-2022/2023 Верратти провёл 38 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.