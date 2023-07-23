"Спартак" вырвал победу в матче с "Оренбургом"

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.

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Первый тайм остался за «Спартаком». Красно-белые дожали соперника на первой компенсированной минуте, когда Виктор Мозес расстрелял ворота с близкого расстояния после передачи Квинси Промеса.

В начале второго тайма гости отыгрались. На 51-й минуте встречи Дмитрий Воробьёв реализовал выход один на один с вратарём. На 67-й минуте повёл уже «Оренбург», реализовавший выход в контратаку: Габриэль Флорентин протащил мяч через половину поля и послал мяч в ворота от штанги.

На 76-й минуте счёт равным сделал Даниил Хлусевич, точно пробивший с линии штрафной. На первой компенсированной минуте Хлусевич оформил дубль и принёс красно-белым победу.