Абаскаль о 3:2 с «Оренбургом»: «"Спартак" доминировал, почти уничтожал соперника»

«Стартовый матч очень важен для любой команды, рады победе.



Мы не можем постоянно ждать концовки и вырывать три очка. Если мы не прибавим в решительности в финальной трети, то нам будет сложно.



Хотя мы доминировали, почти уничтожали соперника», – сказал главный тренер «Спартака».