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Абаскаль о 3:2 с «Оренбургом»: «Спартак» доминировал, почти уничтожал соперника. Но нельзя постоянно ждать концовки и вырывать три очка»

Гильермо Абаскаль отметил превосходство «Спартака» над «Оренбургом» (3:2).

Абаскаль о 3:2 с «Оренбургом»: «"Спартак" доминировал, почти уничтожал соперника»
© РИА Новости

«Стартовый матч очень важен для любой команды, рады победе.

Мы не можем постоянно ждать концовки и вырывать три очка. Если мы не прибавим в решительности в финальной трети, то нам будет сложно.

Хотя мы доминировали, почти уничтожали соперника», – сказал главный тренер «Спартака».