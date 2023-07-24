Саудовский клуб предложил Мбаппе в 3,5 раз больше, чем получает Роналду

Журналист CBS Джеймс Бендж в своих социальных сетях сообщил, что саудовский клуб «Аль-Хилаль» готов предложить нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе €700 миллионов за сезон.

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Как утверждает источник, при этом клуб готов отпустить Мбаппе в «Реал» после одного сезона, сделав это бесплатно. Также руководство «Аль-Хилаля» готово обсудить и предложить нападающему долгосрочный контракт, если он захочет.

Стоит отметить, что в летнее трансферное окно «Аль-Хилаль» приобрел бразильского полузащитника «Зенита» Малкома.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.