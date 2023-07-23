"Ростов" забил 1000-й гол в чемпионатах России по футболу
Футбольный клуб "Ростов" в воскресенье сумел преодолеть планку в 1 000 голов в матчах чемпионатов России.
В воскресенье ростовчане на своем поле проводят матч первого тура Мир - Российской премьер-лиги против воронежского "Факела". На 39-й минуте защитник "Ростова" Максим Осипенко сделал счет 1:1. Данный гол стал 1000-м для его команды за время выступления в высшем дивизионе первенства страны.
"Ростов" стал шестым клубом, преодолевшим эту отметку. Ранее данное достижение покорилось московским "Спартаку", ЦСКА, "Локомотиву", "Динамо" и петербургскому "Зениту".
Лучшим результатом "Ростова" в чемпионатах России является второе место в сезоне-2015/16.