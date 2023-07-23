В «Зените» назвали сумму трансфера Малкома в «Аль-Хиляль»

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет € 60 млн, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов — фиксированная сумма.



Эта сумма является адекватным отражением простого факта — Малком в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом РПЛ и стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».