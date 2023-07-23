«Балтика» стартовала в РПЛ с гостевого поражения от «Сочи»

Сегодня, 23 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и калининградской «Балтикой». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Сочи» обыграл «Балтику» со счётом 2:0.

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На шестой минуте встречи нападающий хозяев Мартин Крамарич с передачи Луки Джорджевича вывел «Сочи» вперёд — 1:0. На 83-й минуте встречи Ванья Дркушич удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче – 2:0.