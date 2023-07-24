Малком продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Почему "Зенит" согласился продать главную звезду РПЛ

Лидер питерского "Зенита" бразильский форвард Малком близок к громкому переходу в саудовский "Аль-Хиляль". Сумма трансфера должна составить 60 миллионов евро. Зарплата игрока в новом клубе составит 18 миллионов евро в год, в то время как в стане "сине-бело-голубых" Малком зарабатывал 7,5 миллионов.

"Уход Малкома - потеря не только для "Зенита", но и для всего нашего первенства в целом", - признался в недавнем интервью "РГ" экс-форвард питерской команды и сборной России Павел Погребняк.

Видео дня

С Павлом не поспоришь: за четыре года в нашей стране Малком завоевал девять трофеев (в том числе четыре чемпионских титула), а по итогам прошлого сезона он возглавил список лучших бомбардиров Премьер-лиги с 23 голам и был признан лучшим игроком турнира.

Малком, получивший паспорт РФ в феврале этого года, неоднократно признавался, в том числе в большом интервью "РГ" в конце марта, что он счастлив в Санкт-Петербурге. Но "Зениту" пришло предложение, от которого невозможно было отказаться. К слову, питерский клуб по итогу остался в выигрыше от перехода Малкома, поскольку летом 2019 года "сине-бело-голубые" заплатили "Барселоне" за бразильца 40 миллионов евро.

В июне Малком дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против команды Гвинеи. Он появился на поле в конце матча, но успел заработать для своей команды пенальти.

Трансфер Малкома станет самой дорогой продажей игрока в истории Премьер-лиги. Самое время вспомнить топ-10 переходов по цене на выход из России. Помимо Малкома в список входят: