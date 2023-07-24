Ловчев высказался об уходе Малкома из «Зенита»

«60 миллионов евро — это огромные деньги, и тут вопрос не только в самой сумме, но и в зарплате Малкома, которую там предложили. Абсолютно логичный шаг — продажа. «Зенит» совершил хорошую сделку, так и надо работать. Клуб купил игрока за огромные деньги, многое с ним в России выиграл, а теперь продаёт плюс-минус за такую же сумму.



Какие были варианты, чтобы удержать? На мой взгляд, никаких. Не может же даже «Зенит» повышать зарплату футболисту до бесконечности. А вообще, рушится устоявшийся порядок, и Европа в футболе теряет влияние. Сначала Саудовская Аравия купила Криштиану, а сейчас я слышу о предложении Мбаппе за огромные деньги.



«Зениту» — браво. Деньги за Малкома космические, Питер таким образом повышает и свой статус, и статус лиги, откуда продают за такую сумму. Что будет со спортивными результатами? Не думаю, что «Зенит» провалится в результатах из-за ухода одного Малкома, если только не уйдут бразильцы все сразу. Думаю, что за 60 млн евро клуб найдёт замену.



И второй момент — преследователям «Зенита» надо думать не о том, что Питер провалится, а о себе, чтобы брать свои очки с командами ниже уровня», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.