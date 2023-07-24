Экс-директор «Зенита» высказался о трансфере Малкома в «Аль‑Хиляль»

«Суперсделка в финансовом плане для всех. Только аплодисменты!» Корнеев — о трансфере Малкома в «Аль‑Хиляль»
Сделка по продаже бразильского нападающего Малкома из «Зенита» в саудовский «Аль Хиляль» является максимально успешной, заявил «Матч ТВ» бывший спортивный директор «сине бело голубых» Игорь Корнеев.
В воскресенье председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил «Матч ТВ», что клуб договорился с «Аль Хилялем» по трансферу полузащитника Малкома за 60 миллионов евро. В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионате России, забив 23 гола в 27 матчах.
— Это суперсделка в финансовом плане для всех, как для «Зенита», так и для Малкома. Великолепный пример работы, где клуб дал многое игроку, а футболист в долгу не остался. Была прекрасная игра и результат, титулы, и на выходе отличный трансфер в размере 60 млн евро. Только аплодисменты! — сказал Корнеев «Матч ТВ».
Малком является четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.