Экс-директор «Зенита» высказался о трансфере Малкома в «Аль‑Хиляль»

— Это суперсделка в финансовом плане для всех, как для «Зенита», так и для Малкома. Великолепный пример работы, где клуб дал многое игроку, а футболист в долгу не остался. Была прекрасная игра и результат, титулы, и на выходе отличный трансфер в размере 60 млн евро. Только аплодисменты! — сказал Корнеев «Матч ТВ».