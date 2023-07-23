Усман Дембеле отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии на 200 млн евро — СМИ

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии «Аль Наср», сообщает Footamercato. Арабский клуб предлагал футболисту контракт на пять лет с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон (всего Дембеле мог заработать 200 млн). 26 летний футболист намерен остаться в «Барселоне» и ведет переговоры о продлении соглашения с каталонским клубом. Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года, его текущий контракт рассчитан до окончания следующего сезона. В сезоне 2022/23 Дембеле провел 30 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.