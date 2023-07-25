Защитник «Сочи»: прощание с Жоазозиньо далось очень тяжело

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал «Матч ТВ», что ему тяжело дался уход из команды полузащитника Жоаозиньо.
Жоаозиньо покинул «Сочи» по окончании сезона 2022/23 в связи с завершением срока контракта. Бразилец с российским паспортом выступал за «Сочи» с 2020 года, в 74 матчах за команду забил девять мячей и отдал восемь голевых передач. Ранее 34 летний хавбек играл в России за «Краснодар» (2011–2018) и московское «Динамо» (2018–2020).
— Как попрощались с Жоаозиньо?
— Мне было очень тяжело. Я называл его папа Жо, он был нам как отец. Видел, что он нашел новый клуб в Бразилии, желаю ему только удачи.
— В ресторан водил команду?
— Нет, но, может быть, еще сводит, когда приедет в Россию, — сказал Дркушич «Матч ТВ».
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