«Аль-Хиляль» предложил Ромелу Лукаку контракт на € 50 млн в год

По информации источника помимо контракт на € 50 млн в год для 30-летнего форварда, также предложил около € 50 млн за трансфер лондонскому клубу. Лукаку, как и прежде, хочет продолжить карьеру в Европе, но после неудачных переговоров с «Интером», в ходе которых «нерадзурри» оставили попытки подписать игрока, у него просто может не остаться вариантов. «Ювентус», который также заинтересован в бельгийце, не сможет его приобрести пока не продаст Душана Влаховича, а главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино также не видит будущего для Лукаку в клубе.