Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра вернулся в «Бетис»

Защитник «Трабзонсопра» Марк Бартра перешёл в «Бетис» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Ранее игрок обороны на протяжении четырёх лет выступал за зелёно-белых.

Испанец выступал за «Трабзонспор» с лета прошлого года. Также защитник на протяжении шести лет играл за «Барселону» (в период с 2010 по 2016 год). В минувшем сезоне Бартра провёл 40 матчей за «Трабзонспор» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.