Миранчук может остаться резервным игроком «Аталанты»

По информации источника, Миранчук не убедил «Торино», за который играл в прошлом сезоне на правах аренды, в необходимости своего возвращения. В «Аталанте» на российского футболиста также не рассчитывают, вследствие чего, если полузащитник не сможет найти себе новую команду в ближайшие недели, то проведёт новый сезон в качестве резервного футболиста.