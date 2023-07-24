«Бавария» предложит за Кейна €100 млн

Продолжается трансферная сага с переходом нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Баварию». В ближайшее время мюнхенцы сделают третье предложение, сообщает журналист Бен Джейкобс.

С учётом бонусов «Бавария» предложит до € 100 млн. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви ранее не называл сумму, на которую согласится. Ранее сообщалось, что англичанин не будет продлевать контракт, рассчитанный до лета следующего года.

Ранее стало известно, что жена Кейна отправилась в Мюнхен, чтобы найти жильё для семьи.

Кейн – воспитанник академии «Тоттенхэма». Всего в лондонском клубе он провёл 435 матчей, в которых отметился 280 мячами и 64 голевыми передачами. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.