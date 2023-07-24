Семин отметил провалы в обороне «Спартака»

«Весёлый футбол — тот, который приносит победу. «Спартак» — молодцы. Они интересно играли в атаке, забили хорошие голы. Однако такие большие провалы в обороне — это не веселый футбол, а безалаберный.



Может ли «Спартак» претендовать в этом сезоне на что-то большое? Если исправит ошибки в обороне, то, конечно, может. В команде хороший подбор футболистов, которые с каждым годом играют всё лучше, прогрессируют. И селекция прошла. Поэтому, естественно, есть хорошие шансы», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».