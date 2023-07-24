Оздоев прекратил сотрудничество со своим агентом

«Хочу сказать, что с 24 июля я прекращаю все взаимоотношения с Магомедом Оздоевым в футбольном аспекте. Он — взрослый человек, которой может сам принимать решение. Магомед разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Считаю, что мне нечего ему дать», — приводит слова Гаргаева «Спорт-экспресс».