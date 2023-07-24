Оздоев прекратил сотрудничество со своим агентом

Футбольный агент Анзор Гаргаев заявил, что больше не представляет интересы полузащитника «Фатиха Карагюмрюка» Магомеда Оздоева.
«Хочу сказать, что с 24 июля я прекращаю все взаимоотношения с Магомедом Оздоевым в футбольном аспекте. Он — взрослый человек, которой может сам принимать решение. Магомед разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Считаю, что мне нечего ему дать», — приводит слова Гаргаева «Спорт-экспресс».
Магомед Оздоев выступает в Турции с июля 2022 года. В минувшем сезоне 30-летний россиянин провел 34 матча, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее Магомед Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Всего в составе сине-бело-голубых полузащитник провёл 116 матчей, стал автором восьми забитых мячей и 13 результативных передач. За 4,5 года Оздоев стал четырёхкратным чемпионом РПЛ, завоевал два Кубка и два Суперкубка России.