На женском чемпионате мира по футболу сыграл первый трансгендер

Ранее женская сборная Канады на чемпионате мира не смогла стартовать с победы. В рамках первого тура североамериканки разошлись миром с нигерийками – 0:0.

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В полузащите в стартовом составе североамериканок вышла Куинн, которая является трансгендером. Этом первый случай в истории женских чемпионатов мира.

Куинн объявила себя мужчиной-трансгендером в 2020 году. А на следующий год она стала первой победительницей Олимпийских игр в подобном статусе.

Также в группе с Канадой и Нигерией играют Австралия и Ирландия. Австралийки в первом туре победили со счётом 1:0.