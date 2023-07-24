Вендел отказался объяснять «Зениту» и агенту причину отказа от полета в Россию

Полузащитник «Зенита» Вендел до сих пор не предоставил никаких объяснений своего отказа от возвращение в расположение санкт-петербургского клуба. Примечательно, что об истинных причинах демарша не знаю не только в российском клубе, но даже и представители футболиста.

Как сообщает журналист Вене Касагранде на своём YouTube-канале, 25-летний бразилец должен был вылететь в Россию вечером 22 июля, однако так и не сделал этого. Позже он не объяснил причин отказа, что разозлило не только «Зенит», но и «Фламенго», который продолжает попытки приобрести хавбека. Вендел в настоящий момент продолжает находиться в Бразилии.