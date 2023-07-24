Вендел отказался объяснять «Зениту» и агенту причину отказа от полета в Россию

Вендел отказался объяснять «Зениту» и агенту причину отказа от полёта в Россию
Полузащитник «Зенита» Вендел до сих пор не предоставил никаких объяснений своего отказа от возвращение в расположение санкт-петербургского клуба. Примечательно, что об истинных причинах демарша не знаю не только в российском клубе, но даже и представители футболиста.
Как сообщает журналист Вене Касагранде на своём YouTube-канале, 25-летний бразилец должен был вылететь в Россию вечером 22 июля, однако так и не сделал этого. Позже он не объяснил причин отказа, что разозлило не только «Зенит», но и «Фламенго», который продолжает попытки приобрести хавбека. Вендел в настоящий момент продолжает находиться в Бразилии.
Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года. В составе сине-бело-голубых он стал трёхкратным чемпионом России, а также дважды побеждал в Суперкубке страны. Его контракт с питерским клубом рассчитан до 30 июля 2027 года.