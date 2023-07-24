Игрок «Зенита» Эракович попрощался с «Црвеной»

«Я провёл годы вместе с тобой, отдал тебе всё, что мог. Я буду с тобой отныне и навсегда. Ты навсегда останешься в моём сердце! Спустя более чем 13 лет я ухожу из клуба, где вырос во всех смыслах. Благодарю всех работников клуба, всех тренеров и, конечно, моих товарищей по команде. Я исполнил все свои детские мечты. Удачи моей «Црвене Звезде». Я знаю, что мы все вместе будем ждать новых успехов», — написал Эракович в своих социальных сетях.