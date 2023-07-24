В «Спартаке» пока не общались с Мозесом по вопросу продления контракта
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о продлении контракта с нигерийским полузащитником Виктором Мозесом, который рассчитан до лета 2024 года.
«Пока не общались с Мозесом насчёт продления контракта. Будем смотреть и следить за игрой. Сейчас мы на него рассчитываем. Он один из лучших игроков основы. Что будет в будущем – посмотрим», – приводит слова Малышева «Спорт-экспресс».
Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года. Всего в составе столичной команды он провёл 65 матчей, в которых отметился девятью голами и девятью результативными передачами. В минувшем сезоне он сыграл 11 матчей и забил два мяча, пропустив большую часть чемпионата России из-за травмы.
Ранее Мозес выступал за английские «Вест Хэм», «Челси» и «Ливерпуль», турецкий «Фенербахче» и итальянский «Интер».