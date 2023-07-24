В «Спартаке» пока не общались с Мозесом по вопросу продления контракта

«Пока не общались с Мозесом насчёт продления контракта. Будем смотреть и следить за игрой. Сейчас мы на него рассчитываем. Он один из лучших игроков основы. Что будет в будущем – посмотрим», – приводит слова Малышева «Спорт-экспресс».