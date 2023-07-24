Агент Вендела подтвердил, что игрок «Зенита» вылетел в Россию

Футбольный агент Тьяго Рибейро подтвердил информацию, что полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел вылетел из Бразилии в Россию и завтра, 24 июля, прибудет в Санкт-Петербург. Об этом представитель игрока сообщил журналисту Фабио Алейшо, о чём тот рассказал в своём телеграм-канале.

© Чемпионат.com

Ранее Вендел в своих социальных сетях опубликовал фотографию из салона самолёта, не обозначив места своего назначения.

25-летний Вендел пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также два официальных матча петербуржцев в новом сезоне. Всё это время полузащитник находился в Бразилии.