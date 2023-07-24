Мигел Данни прокомментировал уход Малкома из «Зенита»

«Малком в Саудовской Аравии? Очень хорошо. 60 млн — это хорошо для «Зенита». Я не думаю, что петербуржцы могут теперь потерять чемпионство. У них хорошие игроки, и без Малкома смогут завоевать титул», — приводит слова Мигела Данни Metaratings.