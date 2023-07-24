Футболистка в хиджабе впервые в истории попала в заявку на матч ЧМ

Защитник женской сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой футболисткой в хиджабе, которая попала в заявку на матч чемпионата мира. Девушка была включена в состав сборной Марокко на игру женского ЧМ-2023 со сборной Германии.

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Бензина выходила на поле во время предматчевой разминки и в перерыве, однако в игровое время осталась на скамейке запасных.