«Аякс» сделал улучшенное предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна

Амстердамский «Аякс» продолжает переговоры с «Краснодаром» по возможному переходу полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

По информации источника, «Аякс» сделал новое предложение российскому клубу, которое предполагает больший размер выплаты «Краснодару», чем первое. За предлагаемые ранее амстердамцами деньги Сперцяна продавать отказались.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Аякс» предложил за Сперцяна € 8,5 млн + € 2 млн бонусами.

23-летний Сперцян связан контрактом с «Краснодаром» до июня 2026 года. Полузащитник является воспитанником кубанского клуба.