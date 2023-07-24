Игрок «Зенита» рассказал, почему не пойдет в шоу к Дзюбе и Слуцкому

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков признался, что не готов участвовать в шоу, организованном нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и бывшим тренером сборной России Леонидом Слуцким. Его слова передает РИА Новости.

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«Слышал о шоу Леонида Слуцкого в интернете, смотрел несколько выпусков, где они с Артемом Дзюбой приглашали футболистов в гости. Я бы не стал участвовать в этом, потому что у меня вряд ли получится раскрыться на камеру в таких передачах», — сказал Кержаков.

Кержаков выступает за «Зенит» с 2015 года. За это время он успел поиграть во второй команде сине-бело-голубых и «Оренбурге» на правах аренды.

Голкипер стал героем матча за Суперкубок России против ЦСКА. Кержаков сумел отразить пенальти и принести своей команде победу.