Два клуба из Саудовской Аравии рассматривают кандидатуру Вендела
Два клуба из Саудовской Аравии рассматривают кандидатуру полузащитника «Зенита» Вендела. Саудовские клубы консультировались по поводу бразильца, но до официальных предложений дело пока не дошло, информирует журналист Фабио Алейшо.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Вендел должен был вылететь в Россию со своим представителем вечером 22 июля, однако не сделал этого, не объяснив причин отказа, что разозлило не только «Зенит», но и «Фламенго», который ещё надеется приобрести футболиста.
До сегодняшнего дня Вендел продолжал находиться в Бразилии, однако потом опубликовал фотографию из самолёта. Куда направляется футболист — доподлинно неизвестно. Полузащитник всё ещё не был в расположении «Зенита» в этом сезоне, несмотря на уже стартовавший розыгрыш чемпионата России. Агент Вендела сообщил, что тот должен вскоре прилететь в Санкт-Петербург.