Аргентинские футболисты "Оренбурга" намерены получить гражданство РФ

"Но Вера и Мансилья выступили за получение российского гражданства. Мы с ними говорили более конкретно, они сказали, что было бы неплохо. Процесс оформления пока не начался, пока что нет времени, только со сборов, был матч со "Спартаком", потом сразу игра в кубке, затем выезд в Казань. Когда чуть-чуть все стабилизируется, думаю, что займемся", - добавил Андреев.