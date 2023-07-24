Игрок «Зенита» сравнил Акинфеева с Месси

«Что касается уникальности Игоря Акинфеева, а почему Лионель Месси так долго держится на топ-уровне? Потому что это Месси. Также и Акинфеев. Я в первый раз о нем слышал в 13 лет, почти вся Россия уже о нем говорила. Это суперталант, такие люди раз в сто лет рождаются», — сказал Кержаков.