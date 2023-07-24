«Спартак» не заинтересован в трансфере Оздоева

В «Спартаке» не заинтересованы услугами 30-летнего полузащитника турецкого «Фатиха Карагюмрюка», сообщил источник Metaratings.ru.

По его данным, красно-белые не рассматривают Оздоева для укрепления команды из-за его возраста и недостаточного уровня игры.

23 июля спортивный блогер Иван Карпов сообщил, что Оздоев попал в сферу интересов «Спартака». В мае в СМИ появилась информация, что полузащитником также заинтересовались в ЦСКА и «Динамо».

Оздоев играл в составе «Зенита» с 2018 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка страны. В сезоне 2021/21 хавбек провел в «Зените» 16 матчей, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

28 июля 2022 года подписал контракт с турецким «Карагюмрюком». Он провел в составе команды 33 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола.