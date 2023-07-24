Ярошик заявил, что никогда не будет работать в «Спартаке»

«Меня удивил этот переход, большой сюрприз. Согласился бы я работать в «Спартаке»? Нет, но я уважаю этот клуб. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать — «Спартак», «Славия» Прага и «Глазго Рейнджерс». Эти три команды я бы никогда не стал тренировать. Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените», – приводит слова Ярошика «РБ Спорт».