Ярошик заявил, что никогда не будет работать в «Спартаке»
Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик отреагировал на переход Марио Фернандеса в «Зенит».
«Меня удивил этот переход, большой сюрприз. Согласился бы я работать в «Спартаке»? Нет, но я уважаю этот клуб. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать — «Спартак», «Славия» Прага и «Глазго Рейнджерс». Эти три команды я бы никогда не стал тренировать. Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените», – приводит слова Ярошика «РБ Спорт».
Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес перешел в «Зенит» из бразильского «Интернасьонала» в июле 2023 года за 365 тысяч евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года с возможностью продления на еще один сезон.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 3 миллиона евро.
В 2021 году Фернандес заявлял, что никогда не перейдет в «Зенит» и любой другой российский клуб.
Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2004 год. В составе армейской команды он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.