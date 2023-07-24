Экс-игрок ЦСКА призвал Карпина отказаться от зарплаты в сборной России

«Карпину нужно отказаться от зарплаты в сборной России. А то сейчас все это не делает ему чести. Сборная же не работает совсем! Проведут две игры в год — все. Ему нужно работать на общественных началах, у него и так зарплата хорошая. Это раньше зарплаты нищие были, а сейчас они сумасшедшие. Карпин набрал много козырей, но ему жалко такие дополнительные деньги терять. Все болельщики бы оценили, если бы он отказался», — сказал Пономарев.