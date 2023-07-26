Глава РПЛ Алаев назвал трансфер Малкома отличной рекламой чемпионата РФ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев считает переход футболиста петербургского "Зенита" Малкома в клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии отличной рекламой чемпионата России.

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Его слова передает "Матч ТВ". "С одной стороны, от нас уехал лучший футболист минувшего сезона, причем, однозначно лучший — это показало голосование. Нас расстраивает, когда РПЛ теряет главную звезду. С другой стороны, мы понимаем, какие сейчас реалии — активность клубов из Саудовской Аравии, тот факт, что мы не играем в еврокубках. Это точно не способствует удержанию и привозу новых звезд.

Тем не менее из чемпионата России уезжает игрок за рекордные для Саудовской Аравии €60 млн. Трансфер Малкома — отличная реклама для РПЛ. Из нашего чемпионата можно уехать за рекордные деньги в другую лигу. Когда клубы будут вести переговоры по другим игрокам, этот трансфер будет способствовать приезду новых звезд", - сказал Алаев. 24 июля председатель правления "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что Малком будет продан в "Аль-Хиляль".