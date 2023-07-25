Игрок «Оренбурга» рассказал, чем Ярошик отличается от Лички

«Повлияла ли на команду смена тренера? Нет, ребята все те же остались, костяк команды не поменялся. Атмосфера не изменилась. Новому тренеру нужно показывать себя. А так у нас все хорошо, все идет на позитиве.



Похожи ли Ярошик и Личка? Да, они похожи. И Личка, и Ярошик любят контролировать игру и играть через пас, первым номером. Только у Марцела больше быстрых атак, а у Иржи больше контроля — этим они отличаются. Они оба очень позитивных человека. Толко Марцел иногда мог быть вспыльчивым, а Ярошик более спокойный. Но он также позитивный и Иржи держит великолепную атмосферу в команде.



Не думал, что может начаться спад [после ухода Лички], потому что многие ребята остались в команде. Немого, может быть, я расстроился, что Личка ушел. Но это футбол — сильные забирают сильных тренеров. Поэтому мы приняли это как данность", — приводит слова Капленко Metaratings.